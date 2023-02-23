Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu: İşte 25-26 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak isimler

Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Giresunspor - Kayserispor, Fenerbahçe - Konyaspor ve Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakalarında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. İşte erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler...