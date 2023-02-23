Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu: İşte 25-26 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak isimler
Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Konyaspor, Beşiktaş - Antalyaspor, Giresunspor - Kayserispor ve Ümraniyespor - Adana Demirspor maçlarında düdük çalacak hakemler TFF tarafından açıklandı. İşte maçları yönetecek hakemler...
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Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 25-26 Şubat tarihlerinde oynanacak erteleme maçlarıyla devam edecek.
Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Giresunspor - Kayserispor, Fenerbahçe - Konyaspor ve Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakalarında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. İşte erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler...
25 Şubat Cumartesi - 19.00
Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan
25 Şubat Cumartesi - 19.00
Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler