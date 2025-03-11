Süper Lig’de gol krallığında fırtına gibi rekabet! Kim zirvede bitirecek?
Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çekişme nefes keserken, gol krallığında işler çok daha karışık! Süper Lig’de gol krallığında son durum ne? Kim öne geçecek? İşte detaylar…
Süper Lig’de bu sezon sadece şampiyonluk mücadelesi değil, gol krallığı yarışı da ayrı bir heyecan sunuyor. Ligin zirvesinde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kıyasıya rekabeti devam ederken, gol krallığında işler hiç de tahmin edildiği gibi gitmiyor.
Sezon başında favori gösterilen birçok yıldız, sakatlıklar ve formsuzluklarla boğuşurken, bazı isimler ise sürpriz çıkışlarıyla listeye adını yazdırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi verilerine göre, 27. hafta itibarıyla Süper Lig’in en golcü ismi Başakşehir’in yıldızı Krzysztof Piatek.
18 golle zirvede yer alan Polonyalı forvet, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Ancak onun tahtı sallantıda!
OSIMHEN FIRTINA GİBİ GELİYOR
Ligin ilk yarısında sakatlıklar ve adaptasyon süreciyle boğuşan Victor Osimhen, ikinci yarıda adeta coştu. Galatasaray formasıyla attığı 17 golle Piatek’in ensesine yapışan Nijeryalı yıldız, şampiyonluk yarışında takımına büyük katkı sağlıyor.
Son haftalarda gol atma alışkanlığını iyice geliştiren Osimhen, taraftarı coştururken, rakip savunmaların da kabusu oldu. Galatasaray’ın hücum hattında Barış Alper Yılmaz ve Ziyech gibi isimlerden de destek alan Osimhen’in gol krallığı için en büyük adaylardan biri olduğu aşikâr!
Trabzonspor'un yıldızı Simon Banza, belki de sezonun en istikrarlı forvetlerinden biri. 16 golle üçüncü sırada yer alan Banza, Piatek ve Osimhen’in arkasından sessiz ama kararlı bir şekilde geliyor. Trabzonspor’un hücum hattında kilit bir rol oynayan yıldız oyuncu, attığı kritik gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.
16 golle yarışta yer alan bir diğer isim ise Youssef En-Nesyri. Sezon başında Süper Lig’e damga vurması beklenen Faslı yıldız, beklentilerin biraz altında kalsa da gol krallığı yarışında hala iddialı konumda.
Gol krallığı yarışında zirveye oynayan isimlerin dışında, ligin en tehlikeli golcülerinden bazıları da yarışa dâhil olmaya çalışıyor.
İşte 10 gol barajını aşan diğer futbolcular:
Ali Sowe (Rizespor) - 14 gol
Edin Dzeko (Fenerbahçe) - 12 gol
Mame Thiam (Eyüpspor) - 12 gol
Ciro Immobile (Beşiktaş) - 11 gol
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 10 gol