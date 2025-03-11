Süper Lig’de gol krallığında fırtına gibi rekabet! Kim zirvede bitirecek?

Süper Lig’de bu sezon sadece şampiyonluk mücadelesi değil, gol krallığı yarışı da ayrı bir heyecan sunuyor. Ligin zirvesinde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kıyasıya rekabeti devam ederken, gol krallığında işler hiç de tahmin edildiği gibi gitmiyor.