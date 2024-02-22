Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte 27. hafta mücadelelerini yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'de heyecan 23-24-25 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak 27. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Kritik maçlarda görev yapacak hakemler TFF tarafından açıklandı. Peki hangi maçta hangi hakem düdük çalacak? İşte karşılaşmaları yönetecek isimler...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Ligin 27. haftasındaki karşılaşmalar 23-24-25 ve 26 Şubat tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk yarışında ve ligden düşmeme mücadelesinde kritik maçlara sahne olacak haftada görev yapacak hakemlerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcılarının dijital atama yöntemi ile belirlendiği ifade edildi. Peki hangi karşılaşmada hangi hakem görev yapacak? Fenerbahçe-Kasımpaşa, Trabzonspor-Adana Demirspor, İstanbulspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarını hangi hakemler yönetecek? İşte futbolseverlerin merakla beklediği maçlarda düdük çalacak isimler...
23 Şubat Cuma:
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman