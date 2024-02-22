Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte 27. hafta mücadelelerini yönetecek isimler

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcılarının dijital atama yöntemi ile belirlendiği ifade edildi. Peki hangi karşılaşmada hangi hakem görev yapacak? Fenerbahçe-Kasımpaşa, Trabzonspor-Adana Demirspor, İstanbulspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarını hangi hakemler yönetecek? İşte futbolseverlerin merakla beklediği maçlarda düdük çalacak isimler...