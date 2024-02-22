Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte 27. hafta mücadelelerini yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de heyecan 23-24-25 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak 27. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Kritik maçlarda görev yapacak hakemler TFF tarafından açıklandı. Peki hangi maçta hangi hakem düdük çalacak? İşte karşılaşmaları yönetecek isimler...

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Editör: Yasin Kerim Aşan
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte 27. hafta mücadelelerini yönetecek isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Ligin 27. haftasındaki karşılaşmalar 23-24-25 ve 26 Şubat tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk yarışında ve ligden düşmeme mücadelesinde kritik maçlara sahne olacak haftada görev yapacak hakemlerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte 27. hafta mücadelelerini yönetecek isimler - Resim: 2

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcılarının dijital atama yöntemi ile belirlendiği ifade edildi. Peki hangi karşılaşmada hangi hakem görev yapacak? Fenerbahçe-Kasımpaşa, Trabzonspor-Adana Demirspor, İstanbulspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarını hangi hakemler yönetecek? İşte futbolseverlerin merakla beklediği maçlarda düdük çalacak isimler...

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte 27. hafta mücadelelerini yönetecek isimler - Resim: 3

23 Şubat Cuma:

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte 27. hafta mücadelelerini yönetecek isimler - Resim: 4

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

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