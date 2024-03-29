Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte 31. hafta maçlarını yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'de 2-3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanacak 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler duyuruldu. Peki karşılaşmalarda hangi hakemler düdük çalacak? İşte TFF'nin açıklamasına göre 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler...
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Editör: Yasin Kerim Aşan
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler nedeniyle hafta sonu lig maçları oynanmayacak. Trendyol Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmaları 2 Nisan Salı, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günleri oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan açıklama yapıldı.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
2 Nisan Salı:
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk