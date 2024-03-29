Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte 31. hafta maçlarını yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan açıklama yapıldı.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: