Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte kritik karşılaşmaları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarını hangi hakemler yönetecek? Ligdeki kritik karşılaşmalarda hangi hakemler düdük çalacak? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Ligin zirvesinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı sürerken, ligin alt sıralarında da ligde kalma mücadelesi devam ediyor. Ligde önemli maçlara sahne olacak 29. haftada karşılaşmalar 8-9-10 ve 11 Mart tarihlerinde oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak zorlu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamayla duyuruldu. Yapılan açıklamada, 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemlerin ve yardımcılarının Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiği ifade edildi.
İşte Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalar ve düdük çalacak hakemler:
8 Mart Cuma - 20.00
Galatasaray-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
9 Mart Cumartesi - 13.30
EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan