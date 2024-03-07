Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte kritik karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak zorlu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamayla duyuruldu. Yapılan açıklamada, 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemlerin ve yardımcılarının Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiği ifade edildi.

İşte Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalar ve düdük çalacak hakemler: