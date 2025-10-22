Süper Lig'de kritik mücadele: Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı başlıyor! İşte ilk 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta iki takım da galibiyet arayacak. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala takımların ilk 11'leri de belli oldu.
Kritik mücadele, bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalarken, VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Her iki teknik direktör de maça 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmayı tercih etti.
Çaykur Rizespor (Teknik Direktör: İlhan Palut):
Erdem Canpolat, Taha, A. Mocsi, Samet, C. Höjer, G. Papanikolaou, Q. Laçi, A. Zeqiri, M. Buljubasic, Emrecan, A. Sowe
Başakşehir (Teknik Direktör: Nuri Şahin):
Muhammed Şengezer, F. Ebosele, L. Duarte, J. Opoku, C. Operi, Berat, Umut, Deniz, O. Kemen, Nuno Da Costa, E. Shomurodov
Maç öncesi Çaykur Rizespor, 8 maçta topladığı 8 puanla ligin 12. sırasında yer alıyor. Konuk ekip Başakşehir ise 8 maçta 6 puanla 16. sırada bulunuyor.
İki takım da son haftalarda formsuz bir görüntü çiziyor. Başakşehir, ligdeki son 3 maçını (Galatasaray, Göztepe, Konyaspor) kaybederken, Çaykur Rizespor da son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.