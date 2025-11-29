Süper Lig’de nefesler tutuldu: Fenerbahçe ile Galatasaray 64. randevuya çıkıyor
İki ezeli rakip, pazartesi günü Kadıköy'de bir kez daha karşı karşıya gelirken yıllara yayılan istatistikler dev derbinin atmosferini şimdiden alevlendirdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.
1 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadele, iki ezeli rakibi Kadıköy'de tam 64. kez karşı karşıya getirecek. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu büyük kapışma öncesinde, Fenerbahçe Stadyumu'nun 1982 yılındaki yenileme çalışmalarının ardından başlayan dönemdeki 63 maçlık istatistikler dikkat çekiyor.
Bu süreç içerisinde ev sahibi Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı toplam 30 galibiyet elde ederken, Galatasaray ise Kadıköy’den sadece 14 kez galibiyetle ayrılmayı başardı.
Geriye kalan 19 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramayarak sahadan beraberlikle ayrıldı. Evindeki maçlarda sarı-lacivertli takımın kaydettiği 115 gole karşılık, sarı-kırmızılılar rakip fileleri 77 kez havalandırabildi.
Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe, 7 maçta rakibine gol atma başarısı gösteremezken, Kadıköy’deki derbilerin yalnızca 5 tanesi golsüz berabere sonuçlandı.
LİG MAÇLARINDA AÇIK FARKLA FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
Ezeli rakiplerin Kadıköy’deki lig performanslarına bakıldığında, toplamda oynanan 42 lig maçının 24’ünü Fenerbahçe kazanarak büyük bir üstünlük kurdu. Galatasaray, lig müsabakalarında yalnızca 9 kez üç puanı hanesine yazdırabildi. Kalan 9 derbi ise beraberlikle tamamlandı.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan bu lig maçlarında sarı-lacivertliler 77 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılıların attığı gol sayısı ise 43 olarak kayıtlara geçti.
20 YILLIK İÇ SAHA HAKİMİYETİ TARİH OLDU
Fenerbahçe, 2000’li yılların başlangıcından itibaren Kadıköy’de Galatasaray’a karşı kurduğu uzun soluklu dominasyonla hafızalara kazındı. Sarı-kırmızılıların 22 Aralık 1999 tarihinde 2-1’lik skorla kazandığı maçın ardından, sarı-lacivertliler tam 23 derbi boyunca rakibine yenilmedi.
Bu süre zarfında Fenerbahçe; 20’si Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 23 müsabakada 15 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. "Cimbom", bu büyük seriyi 23 Şubat 2020’de deplasmanda aldığı 3-1’lik zaferle sonlandırmayı başardı.
Galatasaray, 23 Şubat 2020 tarihindeki bu galibiyetle birlikte, rakibine karşı 20 yıl sonra deplasmanda kazanma sevinci yaşarken, o maçtan itibaren iki takım arasındaki denge değişti.
"Aslan", son 7 karşılaşmanın 5'ini (6'sı Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası) galibiyetle tamamlayarak üstünlüğü ele geçirdi. "Kanarya" ise bu 7 maçlık son dönemde yalnızca 1 kez galip gelebildi; 1 müsabaka da eşitlikle sona erdi.