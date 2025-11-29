Süper Lig’de nefesler tutuldu: Fenerbahçe ile Galatasaray 64. randevuya çıkıyor

Bu süre zarfında Fenerbahçe; 20’si Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 23 müsabakada 15 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. "Cimbom", bu büyük seriyi 23 Şubat 2020’de deplasmanda aldığı 3-1’lik zaferle sonlandırmayı başardı.