Süper Lig'de nefesler tutuldu! Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor'u ağırlıyor: Dev maç saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, sezonun kaderini etkileyecek dev bir maça sahne oluyor! Ligin namağlup lideri Galatasaray, 28 puanla oturduğu zirvede, 23 puanlı en yakın takipçisi Trabzonspor'u Rams Park'ta konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig'de zirve adeta alev alıyor! 11. hafta mücadelesinde, Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray, sahasında Fatih Tekke'nin çalıştırdığı ve lig ikincisi konumunda bulunan Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor.
İki takım da maça müthiş bir form grafiğiyle çıkıyor. Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup serisini sürdürdü.
Konuk Trabzonspor da rakibinden farksız bir performans sergileyerek son 5 lig maçından 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milyonları ekran başına kilitleyecek olan sezonun en kritik maçlarından birinin yayın bilgileri de belli oldu.
Maç bugün saat 20.00'da beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İŞTE DEV DERBİNİN İLK 11'LERİ!
Galatasaray (4-2-3-1): Uğurcan Çakır, R. Sallai, M. Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren, L. Torreira, G. Sara, L. Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, V. Osimhen.
Trabzonspor (3-4-2-1): A. Onana, W. Pina, S. Savic, A. Batagov, Mustafa, C. Oulai, T. Folcarelli, O. Zubkov, F. Augusto, E. Muçi, P. Onuachu.