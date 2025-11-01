Süper Lig'de nefesler tutuldu! Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor'u ağırlıyor: Dev maç saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milyonları ekran başına kilitleyecek olan sezonun en kritik maçlarından birinin yayın bilgileri de belli oldu.

Maç bugün saat 20.00'da beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.