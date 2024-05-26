Süper Lig'de şampiyon bugün belli olacak! Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? İşte iki takımın şampiyonluk senaryoları

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitiren ve Porkekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra daha önce 2 kez bu görevi yapan İsmail Kartal'ı yeniden takımın başına getiren Fenerbahçe, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı. Ligde oynadığı 37 maçta 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 93 gol atarken 31 gol yedi.