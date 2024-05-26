Süper Lig'de şampiyon bugün belli olacak! Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? İşte iki takımın şampiyonluk senaryoları
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda son hafta heyecanı yaşanacak. Şampiyonun belli olacağı son haftada lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe büyük bir mücadele verecek. Peki Galatasaray nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin şampiyon olması için hangi sonuçlar lazım? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayan 2023-2024 sezonu heyecanı 26 Mayıs 2024'te yani bugün son bulacak. Sezon boyunca zirvede diğer rakipleriyle aradaki farkı her geçen hafta açarak ilerleyen iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe son haftaya şampiyonluk iddiasıyla giriyor.
Sezona son şampiyon unvanıyla başlayan Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son haftaya kadar oynadığı 37 maçta 32 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 89 kez sarsan Cimbom, kalesinde ise 25 gole engel olamadı. Son haftaya girilirken 99 puan toplayan sarı-kırmızılılar önemli bir rekora imza atmış oldu.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitiren ve Porkekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra daha önce 2 kez bu görevi yapan İsmail Kartal'ı yeniden takımın başına getiren Fenerbahçe, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı. Ligde oynadığı 37 maçta 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 93 gol atarken 31 gol yedi.
Ligde geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbi mücadelesinde RAMS Park'ta Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlamıştı. Sarı-kırmızılılara 1 puanın şampiyonluğunu ilan etmek için yettiği karşılaşmada, Fenerbahçe rakibini Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 mağlup etmiş ve şampiyonluk şansını son haftaya taşımayı başarmıştı.