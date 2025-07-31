Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en pahalı 10 savunma oyuncusu belli oldu. Zirvede 20 milyon Euro’yla Galatasaraylı stoper yer alırken, Fenerbahçe listede 5 isimle dikkat çekiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 1

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli savunma oyuncuları listesi güncellendi.

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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 2

Zirvede Galatasaraylı Davinson Sánchez yer alıyor. 20 milyon Euro’luk değeriyle listenin en üstünde bulunan Kolombiyalı stoper, Süper Lig’in en pahalı savunmacısı olma unvanını koruyor.

Listeye damgasını vuran kulüp ise Fenerbahçe oldu. İlk 10’da 6 oyuncusuyla temsil edilen sarı-lacivertliler, savunma hattında kurduğu değerli kadro ile dikkat çekiyor.

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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 3

İşte Süper Lig’in en değerli 10 savunma oyuncusu:

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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 4

1. Davinson Sánchez (Galatasaray) – 20 milyon €

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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 5

2. Milan Škriniar (Fenerbahçe) – 15 milyon €

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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 6

3. Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) – 13 milyon €

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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 7

4. Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe) – 12 milyon €

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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 8

5. Victor Nelsson (Galatasaray) – 10 milyon €

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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 9

6. Diego Carlos (Fenerbahçe) – 9.5 milyon €

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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 10

7. Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe) – 7 milyon €

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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 11

8. Archie Brown (Fenerbahçe) – 7 milyon €

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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 12

9. Felix Uduokhai (Beşiktaş) – 7 milyon €

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Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi - Resim: 13

10. Abdülkerim Bardakcı

(Galatasaray) – 7 milyon €

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