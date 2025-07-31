Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en pahalı 10 savunma oyuncusu belli oldu. Zirvede 20 milyon Euro’yla Galatasaraylı stoper yer alırken, Fenerbahçe listede 5 isimle dikkat çekiyor.
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli savunma oyuncuları listesi güncellendi.
Zirvede Galatasaraylı Davinson Sánchez yer alıyor. 20 milyon Euro’luk değeriyle listenin en üstünde bulunan Kolombiyalı stoper, Süper Lig’in en pahalı savunmacısı olma unvanını koruyor.
Listeye damgasını vuran kulüp ise Fenerbahçe oldu. İlk 10’da 6 oyuncusuyla temsil edilen sarı-lacivertliler, savunma hattında kurduğu değerli kadro ile dikkat çekiyor.
İşte Süper Lig’in en değerli 10 savunma oyuncusu:
1. Davinson Sánchez (Galatasaray) – 20 milyon €
2. Milan Škriniar (Fenerbahçe) – 15 milyon €
3. Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) – 13 milyon €
4. Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe) – 12 milyon €
5. Victor Nelsson (Galatasaray) – 10 milyon €
6. Diego Carlos (Fenerbahçe) – 9.5 milyon €
7. Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe) – 7 milyon €
8. Archie Brown (Fenerbahçe) – 7 milyon €
9. Felix Uduokhai (Beşiktaş) – 7 milyon €
10. Abdülkerim Bardakcı
(Galatasaray) – 7 milyon €