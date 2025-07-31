Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperi

Zirvede Galatasaraylı Davinson Sánchez yer alıyor. 20 milyon Euro’luk değeriyle listenin en üstünde bulunan Kolombiyalı stoper, Süper Lig’in en pahalı savunmacısı olma unvanını koruyor.

Listeye damgasını vuran kulüp ise Fenerbahçe oldu. İlk 10’da 6 oyuncusuyla temsil edilen sarı-lacivertliler, savunma hattında kurduğu değerli kadro ile dikkat çekiyor.