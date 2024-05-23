Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu! İşte Konyaspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-İstanbulspor maçlarının hakemleri
Trendyol Süper Lig'de, 24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak son hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Peki Konyaspor-Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe-İstanbulspor maçını hangi hakem yönetecek? İşte TFF'den yapılan açıklamada duyurulan haftanın hakemleri...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda son haftaya gelindi. Ligin 38. ve son haftasının maçları 24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ligin zirvesinde nefes kesen bir şampiyonluk yarışı sürerken ligin alt sıralarında da ligde kalma mücadelesi devam ediyor.
Ligde geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, son haftaya 3 puanlık avantajla girdi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor karşısından puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşması için ise İstanbulspor'u kendi sahasında mağlup etmesi ve Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesi gerekecek.
Ligin alt sıralarında da büyük bir ligde kalma mücadelesi devam ediyor. İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün ligden düşmesi kesinleşirken ligden düşecek takım son hafta maçlarının ardından belli olacak. Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor veya Gaziantep FK ligden düşecek son takım olacak. 17. sıradaki Hatayspor'un 38, 16. sıradaki Ankaragücü'nün 40, 15. sıradaki Konyaspor'un 41 ve 14. sıradaki Gaziantep FK'nin 41 puanı bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'de 38. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) açıklama yapıldı. Açıklamada, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler duyuruldu. Peki Konyaspor-Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe-İstanbulspor maçını hangi hakem yönetecek?
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler: