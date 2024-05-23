Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu! İşte Konyaspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-İstanbulspor maçlarının hakemleri

Ligde geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, son haftaya 3 puanlık avantajla girdi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor karşısından puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşması için ise İstanbulspor'u kendi sahasında mağlup etmesi ve Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesi gerekecek.