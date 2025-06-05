Süper Lig’de transfer fırtınası: Hangi takım hangi yıldızla ilgileniyor?
Trendyol Süper Lig'de sezon sona erdi, gözler dev transfer operasyonlarına çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor; kadrolarını güçlendirmek için dünyaca ünlü isimlerle temasa geçti. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan kulüpler arasında rekabet iyice kızıştı!
GALATASARAY’DAN DEV HAMLELER: SANCHO, DAVID VE OSIMHEN RADARDA
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını hızlandırdı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu Chelsea’de kiralık geçiren Jadon Sancho için temaslara başladı. Ancak oyuncunun yüksek maaşı transferde pürüz oluşturuyor.
Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe ile anılan Jonathan David için de devreye girdi. Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Kanadalı oyuncuya, teknik direktör Okan Buruk’tan da onay çıktı.
En dikkat çekici gelişme ise Victor Osimhen transferinde yaşandı. Galatasaray’ın Nijeryalı golcüye yıllık 15 milyon Euro teklif ettiği, Napoli’ye de 60-65 milyon Euro civarında bonservis bedeli sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Ancak Al Hilal'in yıldız oyuncuya yıllık 40 milyon Euro önerdiği öğrenildi.
Galatasaray ayrıca Al Nassr’da forma giyen stoper Aymeric Laporte ile de ilgileniyor. Avrupa’ya dönüşe sıcak bakan İspanyol savunmacı, Galatasaray'ın radarında.
FENERBAHÇE'DE YILDIZ YAĞMURU BAŞLADI
Jose Mourinho ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçti. Tottenham forması giyen Yves Bissouma için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu. 28 yaşındaki Malili oyuncunun transferi için temaslar sürüyor.
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain’in yıldızlarıyla da ilgileniyor. Takvim’in haberine göre sarı-lacivertliler; Skriniar, Ramos, Kolo Muani, Mukiele, Soler, Asensio ve Kang-in Lee gibi isimlerle temasta. Kulüp adeta PSG’nin yıldız deposuna kamp kurmuş durumda.
Geçtiğimiz sezon etkili performans sergileyen Oğuz Aydın’a ise Avrupa’dan Everton, Lazio ve Ajax gibi kulüpler talip oldu. Ancak Fenerbahçe’nin oyuncuyu satmak gibi bir planı bulunmuyor.
Yıldız golcü Youssef En Nesyri’nin Fenerbahçe’den ayrılması da gündemde. Taraftarın protestosuna maruz kalan Faslı oyuncuya Aston Villa talip oldu. İngiliz kulübünün yakın zamanda resmi teklif yapması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ’TAN SÜRPRİZ ATAKLAR: TIMO WERNER VE WESLEY HEDEFTE
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş da güçlü bir kadro kurma hedefiyle düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Al Nassr forması giyen Wesley Gassova için bilgi aldı. Suudi kulübü ile görüşmeler olumlu ilerlerse transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
Öte yandan RB Leipzig’in yıldızı Timo Werner de Beşiktaş’ın gündeminde. Geçtiğimiz sezonu Tottenham’da kiralık geçiren Werner, Almanya’ya dönmek istemeyebilir ve Beşiktaş bu fırsatı değerlendirmek istiyor.
Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Al Musrati için gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. Libya asıllı orta saha oyuncusuna Suudi Arabistan ve Fransa’dan talipler var. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu 8-9 milyon Euro aralığında satmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR’DA KANATLAR HAREKETLİ
Yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Trabzonspor, Premier Lig’den düşen Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce Paul Onuachu’yu transfer eden Karadeniz temsilcisi, şimdi de aynı kulüpten Kamaldeen Sulemana için harekete geçti.
Bordo-mavililer, Ganalı sol kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca kulüple diğer oyuncular için paket bir teklif yapılması da gündemde.