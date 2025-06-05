Süper Lig’de transfer fırtınası: Hangi takım hangi yıldızla ilgileniyor?

En dikkat çekici gelişme ise Victor Osimhen transferinde yaşandı. Galatasaray’ın Nijeryalı golcüye yıllık 15 milyon Euro teklif ettiği, Napoli’ye de 60-65 milyon Euro civarında bonservis bedeli sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Ancak Al Hilal'in yıldız oyuncuya yıllık 40 milyon Euro önerdiği öğrenildi.