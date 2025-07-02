Süper Lig'de transfer fırtınası: İşte en sıcak transfer gelişmeleri...

BARTUĞ ELMAZ’A ZÜRİH’TEN TEKLİF



Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bartuğ Elmaz, sezonun ikinci yarısını Slovenya’nın Maribor takımında kiralık olarak geçirdi. 19 maçta 2 gol ve 1 asist ile dikkat çeken 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için İsviçre temsilcisi Zürih devreye girdi. Oyuncunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.