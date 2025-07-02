Süper Lig'de transfer fırtınası: İşte en sıcak transfer gelişmeleri...
30 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’de yaz transfer dönemi resmen başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor iddialı kadrolar kurmak için adeta yarışa girdi. İşte en sıcak gelişmeler...
Türkiye’de yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başladı ve 12 Eylül 2025’te sona erecek.
Süper Lig’in şampiyonluk adayları, yeni sezona güçlü kadrolarla başlamak için transferde vites yükseltti.
GALATASARAY’DA SANE ETKİSİ, JOAO FELIX BOĞAZ TURUNDA
Galatasaray, Leroy Sane transferinin ardından kadro planlamasına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların bir dönem transfer listesinde yer alan Joao Felix, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda tekne turu yaparken görüntülendi.
Fanatik'e göre, bonservisi Chelsea’de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Milan’da kiralık olarak geçiren Portekizli yıldızın İstanbul’dan sonra Lizbon’a geçeceği öğrenildi.
Joao Felix’in Galatasaray’ı sosyal medyadan takip etmesi, iddiaları yeniden alevlendirdi.
FENERBAHÇE’DE YENİ HEDEF: 15 MİLYON EURO HAZIR
Süper Lig’de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor.
İspanyol basınında yer alan El Chiringuito TV haberine göre, sarı-lacivertliler, PSG forması giyen Marco Asensio’yu bonservisiyle transfer etmek istiyor. Fenerbahçe’nin bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.
PSG'nin maaş bütçesinde yer açmak amacıyla oyuncunun satışına sıcak baktığı kaydedilirken, 29 yaşındaki ofansif orta sahaya Suudi kulüplerinin de ilgi gösterdiği aktarıldı.
Asensio, geçen sezon 37 resmi maçta 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ SAĞ BEK ARIYOR
Savunmanın sağına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker Peters’ı listesine aldı. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki İngiliz futbolcuyu ilk hedef olarak belirledi.
Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan ve 2 asist yapan Walker Peters’ın serbest oyuncu statüsünde olması transferi cazip hale getiriyor.
KAYSERİSPOR, BURAK KAPACAK'I KİRALAMAYA HAZIRLANIYOR
Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile kiralık transfer için anlaşma aşamasına geldi. Oyuncunun sağlık kontrolü ve sözleşme işlemleri için Kayseri’ye davet edildiği ifade edildi.
Burak Kapacak, geçtiğimiz sezon yalnızca 1 maçta forma giydi.
KONYASPOR’DAN EYÜP AYDIN HAMLESİ
Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanan Eyüp Aydın’ı kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon sadece 4 maçta 103 dakika forma giyen genç futbolcu, bu kısa sürede 1 gol atmayı başarmıştı. Yeşil-beyazlı ekip, oyuncuyu ikna etmesi halinde resmi görüşmelere başlayacak.
BARTUĞ ELMAZ’A ZÜRİH’TEN TEKLİF
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bartuğ Elmaz, sezonun ikinci yarısını Slovenya’nın Maribor takımında kiralık olarak geçirdi. 19 maçta 2 gol ve 1 asist ile dikkat çeken 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için İsviçre temsilcisi Zürih devreye girdi. Oyuncunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
SAMSUNSPOR’UN HEDEFİ: LINCOLN HENRIQUE
Yeni sezonda Avrupa’da mücadele edecek olan Samsunspor, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Lincoln Henrique’yi kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonu Hull City'de kiralık olarak geçirmişti ve 11 maçta 1 asist kaydetti.