Süper Lig'e bonservisiyle gelen en pahalı futbolcular

Türkiye futbol tarihinde ligimize bonservisiyle gelen en pahalı futbolcu transferleri herkes tarafından merak ediliyor.Bizlerde bu listeyi sizler için derledik.İşte listede ilk 5'teki o isimler...

# türkiye # fenerbahçe # Galatasaray
Editör: Nihat Çarboğa
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Süper Lig'e bonservisiyle gelen en pahalı futbolcular - Resim: 1

Fransalı golcü Nicolas Anelka Manchester City'den 10.7 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Süper Lig'e bonservisiyle gelen en pahalı futbolcular - Resim: 2

Nijeryalı golcü Emanuel Emenike Spartak Moskova'dan 13 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.Bu transfer listede 4.sırada yer alıyor.

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Süper Lig'e bonservisiyle gelen en pahalı futbolcular - Resim: 3

Daniel Guiza'nın Fenerbahçe'ye gelmesi ülkede büyük ses getirmişti.

Guiza Mallorca'dan 14 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Süper Lig'e bonservisiyle gelen en pahalı futbolcular - Resim: 4

Cengiz Ünder 2023 yılı yaz transfer döneminde 15 milyon euroya Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelerek Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti.Bu transfer listede kendine zirvenin bir altında yer buldu.

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