Süper Lig'e bonservisiyle gelen en pahalı futbolcular
Türkiye futbol tarihinde ligimize bonservisiyle gelen en pahalı futbolcu transferleri herkes tarafından merak ediliyor.Bizlerde bu listeyi sizler için derledik.İşte listede ilk 5'teki o isimler...
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Editör: Nihat Çarboğa
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Fransalı golcü Nicolas Anelka Manchester City'den 10.7 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Nijeryalı golcü Emanuel Emenike Spartak Moskova'dan 13 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.Bu transfer listede 4.sırada yer alıyor.
Daniel Guiza'nın Fenerbahçe'ye gelmesi ülkede büyük ses getirmişti.
Guiza Mallorca'dan 14 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Cengiz Ünder 2023 yılı yaz transfer döneminde 15 milyon euroya Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelerek Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti.Bu transfer listede kendine zirvenin bir altında yer buldu.