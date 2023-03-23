Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı ne zaman? Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı saat kaçta? Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı hangi kanalda?

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Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Tarsus İdman Yurdu ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Tarsus İdman Yurdu, ligde oynadığı 26 maçta 3 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 5-0 mağlup olan Tarsus İdman Yurdu, topladığı 20 puanla 17. sırada yer alıyor.

Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaraspor'a 1-0 kaybeden Bursaspor, topladığı 29 puanla 14. sırada yer alıyor.

Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

TARSUS İDMAN YURDU - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasındaki Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı 25 Mart Cumartesi günü oynanacak.