Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaraspor'a 1-0 kaybeden Bursaspor, topladığı 29 puanla 14. sırada yer alıyor.