Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı ne zaman? Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı saat kaçta? Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Tarsus İdman Yurdu ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Tarsus İdman Yurdu, ligde oynadığı 26 maçta 3 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 5-0 mağlup olan Tarsus İdman Yurdu, topladığı 20 puanla 17. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaraspor'a 1-0 kaybeden Bursaspor, topladığı 29 puanla 14. sırada yer alıyor.
TARSUS İDMAN YURDU - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasındaki Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı 25 Mart Cumartesi günü oynanacak.