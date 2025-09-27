Tedesco’nun koltuğu sallanıyor! Fenerbahçe’de 3 adaylı plan ortaya çıktı
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun görevine son verilmesi ihtimali güçlenirken, yönetimin üç yerli teknik direktörü aday listesine aldığı iddia edildi. İşte adaylar…
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın akşam 20.00’de Antalyaspor’u sahasında ağırlayacak.
Sarı-lacivertliler geride kalan 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 12 puan topladı ve averajla 3. sırada yer aldı. Rakip Antalyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 10 puanla 6. basamakta bulunuyor.
Takımın sahadaki performansı tartışılırken, kulüp yönetiminin Domenico Tedesco ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor.
Fanatik’in aktardığı iddialara göre, Tedesco ile beklenen ayrılığın gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe yönetimi üç yerli teknik direktör üzerinde yoğunlaşacak.
Adaylar arasında Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı isimler yer alıyor.
İşte adaylar…
İsmail Kartal
Aykut Kocaman
Emre Belözoğlu
Fanatik muhabiri Samet Çayır’ın ulaştığı bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz perşembe gecesi kulübün eski teknik direktörü İsmail Kartal ile özel bir görüşme yaptı. Görüşmenin Dinamo Zagreb karşılaşmasından bir gün sonra, gece geç saatlerde gerçekleştiği kaydedildi.