Tedesco’nun koltuğu sallanıyor! Fenerbahçe’de 3 adaylı plan ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler geride kalan 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 12 puan topladı ve averajla 3. sırada yer aldı. Rakip Antalyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 10 puanla 6. basamakta bulunuyor.