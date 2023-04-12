TFF yeni sezon takvimini duyurdu: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, liglerde 2023-2024 sezonu takvimini açıkladı. EURO 2024'ün de dikkate alındığının ifade edildiği açıklamaya göre Süper Lig’de yeni sezon 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 19 Mayıs 2024'te sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yaptığı açıklamayla liglerde 2023-2024 sezonuna ilişkin takvimi duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.
Buna göre, futbol liglerinde 2023-2024 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesinde 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) dikkate alındığı ifade edildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de yeni sezon 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. TFF 1. Lig'de de müsabakalar, Süper Lig ile aynı tarihte başlayacak.