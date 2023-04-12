TFF yeni sezon takvimini duyurdu: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de yeni sezon 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. TFF 1. Lig'de de müsabakalar, Süper Lig ile aynı tarihte başlayacak.