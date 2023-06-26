TFF'den Alanyaspor'a tebrik mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alanyaspor'un bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçilen Hasan Çavuşoğlu için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadeleri kullandı:
- Corendon Alanyaspor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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