Tottenham - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Tottenham ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Tottenham - Milan maçı ne zaman? Tottenham - Milan maçı saat kaçta? Tottenham - Milan maçı hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Tottenham ile Milan karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı Milan 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Tottenham, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla E Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip Milan ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla E Grubu'nu 2. sırada bitiren Milan, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
TOTTENHAM - MİLAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Tottenham - Milan maçı 8 Mart Çarşamba günü oynanacak.