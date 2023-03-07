Tottenham - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Tottenham ile Milan karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı Milan 1-0 kazanmayı başarmıştı.