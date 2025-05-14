Trabzon - Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzon - Galatasaray maçı CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon bu akşam belli olacak. Finalde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadelede düdüğü Cihan Aydın çalacak.
Kazanan taraf kupayı müzesine götürecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa, 15’er dakikalık uzatma devreleri oynanacak. Skor yine değişmezse seri penaltı atışlarıyla şampiyon belirlenecek.
Karşılaşma, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kupada kozlar paylaşılacak: Muhtemel 11’ler
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic (Lundstram), Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Ozan, Zubkov, Banza, Nwakaeme
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, Osimhen
Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray’da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Galatasaray’dan üst üste 7 galibiyet
Sarı-kırmızılılar, çıktığı son 7 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı. Süper Lig'deki son yenilgisini 29 Mart’taki Beşiktaş derbisinde alan Galatasaray, bu süreçte rakip fileleri 22 kez havalandırdı ve yalnızca 4 gol yedi.
Bu süreçte Galatasaray, ligde Samsunspor ve Bodrum FK’yi 2-0, Eyüpspor’u 5-1, Sivasspor’u 4-1 ve Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Kupada ise Fenerbahçe’yi 2-1, Konyaspor’u 5-1’lik skorla geçti.
Kupada beş sezonluk hasret
Galatasaray, Türkiye Kupası’nı en son 2018-2019 sezonunda kazanmıştı. O tarihten bu yana çeyrek finalin ötesine geçemeyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon kupaya son vermek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un bu akşam kalede Günay Güvenç’e görev vermesi bekleniyor. Tecrübeli file bekçisi, bu sezon Türkiye Kupası’ndaki tüm maçlarda kaleyi korudu.
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