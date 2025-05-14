Trabzon - Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzon - Galatasaray maçı CANLI İZLE

Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray’da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray’dan üst üste 7 galibiyet

Sarı-kırmızılılar, çıktığı son 7 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı. Süper Lig'deki son yenilgisini 29 Mart’taki Beşiktaş derbisinde alan Galatasaray, bu süreçte rakip fileleri 22 kez havalandırdı ve yalnızca 4 gol yedi.

Bu süreçte Galatasaray, ligde Samsunspor ve Bodrum FK’yi 2-0, Eyüpspor’u 5-1, Sivasspor’u 4-1 ve Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Kupada ise Fenerbahçe’yi 2-1, Konyaspor’u 5-1’lik skorla geçti.

Kupada beş sezonluk hasret

Galatasaray, Türkiye Kupası’nı en son 2018-2019 sezonunda kazanmıştı. O tarihten bu yana çeyrek finalin ötesine geçemeyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon kupaya son vermek istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un bu akşam kalede Günay Güvenç’e görev vermesi bekleniyor. Tecrübeli file bekçisi, bu sezon Türkiye Kupası’ndaki tüm maçlarda kaleyi korudu.