Trabzon’da kıran kırana kapışma! Trabzonspor-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park’ta karşı karşıya geliyor. Kapalı gişe oynanacak dev mücadelede gözler Osimhen, Zubkov ve teknik direktörler Okan Buruk ile Fatih Tekke’nin üzerinde olacak.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede Trabzonspor, lider Galatasaray’ı ağırlıyor.
Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
VAR'da Erwin Blank, AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Dev karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Canlı izlemek için Bein Sports tek maç paketi satın alabilir veya ilgili abonelik ile tüm Süper Lig maçlarını izleyebilirsiniz.
Zirvede yer alan Galatasaray, 32 maç sonunda topladığı 83 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin 5 puan önünde yer alıyor.
Bordo-mavililer ise 46 puanla Avrupa kupaları mücadelesi veriyor.
İLK MAÇ NEFES KESMİŞTİ
İki takım sezonun ilk yarısında İstanbul’da karşılaşmış, Galatasaray, Trabzonspor’u 4-3 mağlup etmişti. Gol düellosuna sahne olan o mücadelede Galatasaray, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile fileleri havalandırmıştı. Maç, 90+8. dakikada Ali Şahin Yılmaz’ın kendi kalesine attığı golle sarı-kırmızılıların lehine sonuçlanmıştı.
4 GÜN SONRA KUPA FİNALİ
Bu dev kapışmanın ardından iki ezeli rakip 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Gaziantep’te oynanacak mücadelede sezonun ilk kupası sahibini bulacak.
Galatasaray, son 6 resmi maçını kazanarak büyük bir form yakaladı. Bu süreçte Süper Lig’de Samsunspor ve Bodrum FK’yi 2-0, Eyüpspor’u 5-1, Sivasspor’u 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, kupada ise Fenerbahçe’yi 2-1, Konyaspor’u 5-1 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 20 gol atan Aslan, yalnızca 4 gol yedi.
MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen