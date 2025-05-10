Trabzon’da kıran kırana kapışma! Trabzonspor-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray, son 6 resmi maçını kazanarak büyük bir form yakaladı. Bu süreçte Süper Lig’de Samsunspor ve Bodrum FK’yi 2-0, Eyüpspor’u 5-1, Sivasspor’u 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, kupada ise Fenerbahçe’yi 2-1, Konyaspor’u 5-1 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 20 gol atan Aslan, yalnızca 4 gol yedi.