Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'a 2-1 kaybeden bordo-mavililer, topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Adana Demirspor ise ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, topladığı 42 puanla 4. sırada bulunuyor.
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 25. haftasındaki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 12 Mart Pazar günü oynanacak.