Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin son 16 play-off turunda Trabzonspor ile Basel karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda?

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Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 play-off turu mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Basel karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet almıştı. Topladığı 9 puanla H Grubu'nu 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmeye hak kazanmıştı.

Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Basel ise UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeden önce 3 ön eleme turunu geçmeyi başarmıştı. Basel, UEFA Konferans Ligi gruplarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla H Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Basel, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı.

Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turundaki Trabzonspor - Basel maçı 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.