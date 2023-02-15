Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nin son 16 play-off turunda Trabzonspor ile Basel karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 play-off turu mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Basel karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet almıştı. Topladığı 9 puanla H Grubu'nu 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Basel ise UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeden önce 3 ön eleme turunu geçmeyi başarmıştı. Basel, UEFA Konferans Ligi gruplarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla H Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Basel, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı.
TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turundaki Trabzonspor - Basel maçı 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.