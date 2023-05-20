Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Trabzonspor, topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor'a 3-2 kaybeden Fatih Karagümrük, topladığı 44 puanla 9. sırada bulunuyor.
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 22 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.