Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Trabzonspor, topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor'a 3-2 kaybeden Fatih Karagümrük, topladığı 44 puanla 9. sırada bulunuyor.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 22 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.