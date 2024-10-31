Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ev sahibi Trabzonspor, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşıyor. Sezona teknik direktör Abdullah Avcı ile giren bordo-mavililer, Avrupa kupalarından elenilmesi ve ligin ilk maçında Sivasspor ile berabere kalınmasının ardından Abdullah avc ile yollarını ayırmış ve Şenol Güneş'i takım başına getirmişti.

Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 12 puanla 9. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Trabzonspor, ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.