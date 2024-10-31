Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de gözler 11. haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Dev derbinin sonucu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte kritik karşılaşma öncesi ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligde ilk 10 hafta geride kalırken gözler 11. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Ligin 11. haftası, kritik bir derbiye de sahne olacak. Ligde 3. sırada yer alan Jose Mourinholu Fenerbahçe, 9. sırada bulunan Şenol Güneşli Trabzonspor'a konuk olacak.
İki ezeli rakip, Trabzon'da Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Ligde geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı Trabzonspor 3-2 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısında Papara Park'ta oynanan mücadelede ise gülen taraf 3-2'lik skorla bu kez Fenerbahçe olmuştu.
Ev sahibi Trabzonspor, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşıyor. Sezona teknik direktör Abdullah Avcı ile giren bordo-mavililer, Avrupa kupalarından elenilmesi ve ligin ilk maçında Sivasspor ile berabere kalınmasının ardından Abdullah avc ile yollarını ayırmış ve Şenol Güneş'i takım başına getirmişti.
Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 12 puanla 9. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Trabzonspor, ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.
Konuk ekip Fenerbahçe ise yeni sezona dünyaca ünlü teknik direktör Portekizli Jose Mourinho ile başlamıştı. Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, topladığı 20 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında sahasında Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etmişti.
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbide görev yapacak hakem de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi araştırma yapmaya başladı. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi gün ve saat kaçta oynanacağını ayrıca maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 3 Kasım Pazar günü oynanacak. Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.