Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! İşte dev karşılaşmayı yönetecek isim
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak ve sonucu merakla beklenen Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını yönetecek hakem açıklandı. Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada karşılaşmada düdük çalacak hakem duyuruldu. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi...
Trendyol Süper Lig'de heyecan 15-16 ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak 30. hafta mücadeleleriyle sürecek. Ligin bitmesine kısa bir süre kala, şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.
Zirvede ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligin 30. haftasında zorlu deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ve 3.'lük mücadelesi veren Trabzonspor için kritik öneme sahip karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan karşılaşmayı yönetecek hakemle ilgili açıklama geldi.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 29 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 49 gol atan Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 37 gol gördü. Bordo-mavililer, topladığı 49 puanla ligde 3. sırada bulunuyor.
Trabzonspor, ligde iç sahada oynadığı 14 karşılaşmada ise 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 25 kez rakip fileleri sarsmayı başaran Trabzonspor, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. Trabzonspor, ligdeki 49 puanının 28'ini iç sahada topladı.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 29 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 76 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 23 gol gördü. Fenerbahçe, ligde topladığı 76 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe, ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 13 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 32 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Fenerbahçe, ligde topladığı 76 puanın 40'ını deplasmanda topladı.