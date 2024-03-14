Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! İşte dev karşılaşmayı yönetecek isim

Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 29 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 76 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 23 gol gördü. Fenerbahçe, ligde topladığı 76 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 13 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 32 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Fenerbahçe, ligde topladığı 76 puanın 40'ını deplasmanda topladı.