Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor'u 4-1 ile geçmeyi başaran Trabzonspor, topladığı 44 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kayserispor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'a 4-0 mağlup olan Kayserispor, topladığı 38 puanla 7. sırada bulunuyor.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 27. haftasındaki Trabzonspor - Kayserispor maçı 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak.