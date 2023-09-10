Trabzonspor Pepe'nin maliyetini açıkladı! İşte bordo-mavililerin Pepe'ye ödeyeceği para
Trabzonspor, transferin son günlerinde bombayı patlatarak Arsenal'den Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip Pepe transferinin maliyeti ile ilgili detayları da KAP'a açıkladı. İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama...
Trabzonspor, transfer döneminin sonlarına doğru gelinirken önemli bir hamle yaptı. Kanat pozisyonu için arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, aradığı ismi İngiltere'den buldu.
Trabzonspor, Arsenal'in yıldız ismi Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı. Trabzon'a gelen ünlü futbolcu ile resmi sözleşme imzalandı.
Nicolas Pepe, 2019 yazında 80 milyon euro karşılığında Lille'den Arsenal'e transfer olarak adından oldukça söz ettirmişti. Pepe, Arsenal'de geçirdiği iki sezonun ardından geçtiğimiz sezon Ligue 1 ekibi Nice'de kiralık olarak forma giymişti.
Pepe, Arsenal'de forma giydiği 112 maçta 27 gol ve 21 asistle oynamıştı. Geçtiğimiz sezonu Nice'de geçiren Pepe, burada forma giydiği 28 karşılaşmada ise 8 gol atarken asist katkısında bulunamamıştı.