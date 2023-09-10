Trabzonspor Pepe'nin maliyetini açıkladı! İşte bordo-mavililerin Pepe'ye ödeyeceği para

Trabzonspor, transferin son günlerinde bombayı patlatarak Arsenal'den Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip Pepe transferinin maliyeti ile ilgili detayları da KAP'a açıkladı. İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama...

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Trabzonspor Pepe'nin maliyetini açıkladı! İşte bordo-mavililerin Pepe'ye ödeyeceği para - Resim: 1

Trabzonspor, transfer döneminin sonlarına doğru gelinirken önemli bir hamle yaptı. Kanat pozisyonu için arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, aradığı ismi İngiltere'den buldu.

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Trabzonspor Pepe'nin maliyetini açıkladı! İşte bordo-mavililerin Pepe'ye ödeyeceği para - Resim: 2

Trabzonspor, Arsenal'in yıldız ismi Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı. Trabzon'a gelen ünlü futbolcu ile resmi sözleşme imzalandı.

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Trabzonspor Pepe'nin maliyetini açıkladı! İşte bordo-mavililerin Pepe'ye ödeyeceği para - Resim: 3

Nicolas Pepe, 2019 yazında 80 milyon euro karşılığında Lille'den Arsenal'e transfer olarak adından oldukça söz ettirmişti. Pepe, Arsenal'de geçirdiği iki sezonun ardından geçtiğimiz sezon Ligue 1 ekibi Nice'de kiralık olarak forma giymişti.

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Trabzonspor Pepe'nin maliyetini açıkladı! İşte bordo-mavililerin Pepe'ye ödeyeceği para - Resim: 4

Pepe, Arsenal'de forma giydiği 112 maçta 27 gol ve 21 asistle oynamıştı. Geçtiğimiz sezonu Nice'de geçiren Pepe, burada forma giydiği 28 karşılaşmada ise 8 gol atarken asist katkısında bulunamamıştı.

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