Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı!
Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de son 9 sezonun en kötü performansını sergiliyor. 24 maçta sadece 32 puan toplayan bordo-mavililer, zirveden uzak kaldı.
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta TÜMOSAN Konyaspor’a mağlup olan Trabzonspor, sezon başından bu yana istikrarsız performansıyla dikkat çekiyor.
Ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 32 puanla 9. sırada yer alıyor. Lider Galatasaray’ın 33 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibi, zirve yarışından kopmuş durumda.
Sezonun ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından beşinci kez Trabzonspor’un başına geçen Şenol Güneş, takımı toparlamakta zorlandı.
Tecrübeli teknik adam yönetiminde 22 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, 1,36 puan ortalamasıyla son yılların en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.
Trabzonspor, Süper Lig’de 24. hafta itibarıyla son 9 sezonun en düşük puanına sahip. Bordo-mavililer, geçmiş yıllarda bu süreçte şampiyonluk mücadelesi verirken, bu sezon Avrupa kupalarına katılım bile tehlikeye girdi.
Trabzonspor'un son 9 sezondaki 24. hafta performansı:
2019-2020: 51 puan (1. sırada)
2021-2022: 57 puan (Şampiyon)
2016-2017: 38 puan (5. sıra)
2017-2018: 36 puan (7. sıra)
2018-2019: 37 puan (4. sıra)
2020-2021: 45 puan (4. sıra)
2022-2023: 41 puan (5. sıra)
2023-2024: 37 puan (4. sıra)
2024-2025: 32 puan (9. sıra)
Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 27 puanla 14. sırada yer alarak son yılların en kötü dönemini yaşamıştı.
KUPALAR VE AVRUPA'DA DA BAŞARI GELMEDİ
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 33 resmi maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Süper Lig: 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet
Avrupa Kupaları: 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet
Ziraat Türkiye Kupası: 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik