Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı!

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de son 9 sezonun en kötü performansını sergiliyor. 24 maçta sadece 32 puan toplayan bordo-mavililer, zirveden uzak kaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı! - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta TÜMOSAN Konyaspor’a mağlup olan Trabzonspor, sezon başından bu yana istikrarsız performansıyla dikkat çekiyor.

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Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı! - Resim: 2

Ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 32 puanla 9. sırada yer alıyor. Lider Galatasaray’ın 33 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibi, zirve yarışından kopmuş durumda.

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Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı! - Resim: 3

Sezonun ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından beşinci kez Trabzonspor’un başına geçen Şenol Güneş, takımı toparlamakta zorlandı.

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Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı! - Resim: 4

Tecrübeli teknik adam yönetiminde 22 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, 1,36 puan ortalamasıyla son yılların en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.

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Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı! - Resim: 5

Trabzonspor, Süper Lig’de 24. hafta itibarıyla son 9 sezonun en düşük puanına sahip. Bordo-mavililer, geçmiş yıllarda bu süreçte şampiyonluk mücadelesi verirken, bu sezon Avrupa kupalarına katılım bile tehlikeye girdi.

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Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı! - Resim: 6

Trabzonspor'un son 9 sezondaki 24. hafta performansı:

2019-2020: 51 puan (1. sırada)
2021-2022: 57 puan (Şampiyon)
2016-2017: 38 puan (5. sıra)

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Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı! - Resim: 7

2017-2018: 36 puan (7. sıra)
2018-2019: 37 puan (4. sıra)
2020-2021: 45 puan (4. sıra)

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Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı! - Resim: 8

2022-2023: 41 puan (5. sıra)
2023-2024: 37 puan (4. sıra)
2024-2025: 32 puan (9. sıra)

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Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı! - Resim: 9

Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 27 puanla 14. sırada yer alarak son yılların en kötü dönemini yaşamıştı.

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Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı! - Resim: 10

KUPALAR VE AVRUPA'DA DA BAŞARI GELMEDİ

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 33 resmi maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

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Trabzonspor’un düşüşü devam ediyor: Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığı yarattı! - Resim: 11

Süper Lig: 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet

Avrupa Kupaları: 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet

Ziraat Türkiye Kupası: 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik

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Trabzonspor