Trendyol 1. Lig 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında, futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. İşte maç tarihleri ve hakem atamaları.
Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak maçlar için hakem atamaları belli oldu. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalara yön verecek. TFF Merkez Hakem Kurulu, 7-9 Şubat tarihleri arasında yapılacak maçları yönetecek hakemleri duyurdu.
İşte maçlar ve hakemler:
7 Şubat Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
8 Şubat Cumartesi
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu
16.00 Adanaspor - Manisa FK: İlker Yasin Avcı
16.00 Sakaryaspor - Ahlatcı Çorum FK: Fatih Tokail
19.00 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova
9 Şubat Pazar
13.30 Teksüt Bandırmaspor - Şanlıurfaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe