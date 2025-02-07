Trendyol 1. Lig 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında, futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. İşte maç tarihleri ve hakem atamaları.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Trendyol 1. Lig 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 1

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak maçlar için hakem atamaları belli oldu. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalara yön verecek. TFF Merkez Hakem Kurulu, 7-9 Şubat tarihleri arasında yapılacak maçları yönetecek hakemleri duyurdu.

İşte maçlar ve hakemler:

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Trendyol 1. Lig 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 2

7 Şubat Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

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Trendyol 1. Lig 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 3

8 Şubat Cumartesi

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu

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Trendyol 1. Lig 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 4

16.00 Adanaspor - Manisa FK: İlker Yasin Avcı

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Trendyol 1. Lig 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 5

16.00 Sakaryaspor - Ahlatcı Çorum FK: Fatih Tokail

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Trendyol 1. Lig 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 6

19.00 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova

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Trendyol 1. Lig 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 7

9 Şubat Pazar

13.30 Teksüt Bandırmaspor - Şanlıurfaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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Trendyol 1. Lig 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 8

13.30 Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer

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Trendyol 1. Lig 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 9

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar

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Trendyol 1. Lig 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 10

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe

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