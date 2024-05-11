Trendyol 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte çeyrek finalde oynanacak karşılaşmalar

Trendyol 1. Lig'de 34. ve son hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Maçların bitmesiyle birlikte ligden düşen son takım, play-off finaline kalan takım ve play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor, averajla Şanlıurfaspor'un gerisinde kalarak ligden düşen 3. ve son takım oldu.

Ligi şampiyon bitiren Eyüpspor ile ikinci Göztepe'nin doğrudan Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti.

Deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek normal sezonu 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor ise adını play-off finaline yazdırdı.

1. LİG'DE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Play-off oynama hakkı elde eden diğer ekipler ise Bodrumspor, Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor oldu.

Trendyol 1. Lig'de sezonu 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan takımlar Süper Lig'e yükselmek için play-off oynayacak.

Play-off'ta çeyrek finalde Bodrum FK ile Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finalde maçlar tek maç, yarı finalde ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu iki turu geçen takım, finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak.