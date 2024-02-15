Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte zorlu karşılaşmaları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler TFF tarafından duyuruldu. Peki hangi maçta hangi hakem düdük çalacak? İşte kritik mücadeleleri yönetecek isimler...
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 16-17-18 ve 19 Şubat tarihlerinde oynanacak 26. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.
Zirve yarışında ve ligden düşmeme mücadelesinde nefeslerin tutulduğu haftalara girilirken bu haftaki maçlarda görev yapacak hakemler duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapıldı.
TFF'nin açıklamasına göre, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
16 Şubat Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-İstanbulspor: Mehmet Türkmen