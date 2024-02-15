Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte zorlu karşılaşmaları yönetecek isimler

Zirve yarışında ve ligden düşmeme mücadelesinde nefeslerin tutulduğu haftalara girilirken bu haftaki maçlarda görev yapacak hakemler duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapıldı.

TFF'nin açıklamasına göre, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde: