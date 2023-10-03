Trendyol Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte İddaa'nın Paylaştığı Yeni Oranlar

Şampiyonluk oranlarında 4. sırada yer alan takım ise Adana Demirspor oldu. Sezona etkili bir başlangıç yapan Patrick Kluivert'ın ekibi oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda kalesinde 9 gol gören Adana ekibi, rakip filelere ise 18 gol göndererek ligin en golcü iki takımından biri oldu. Adana Demirspor'un güncel şampiyonluk oranı 20.00 olarak belirlendi.