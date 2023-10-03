Trendyol Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte İddaa'nın Paylaştığı Yeni Oranlar
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun 7. haftası geride kalırken İddaa, şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti. İşte son puan durumuna göre takımların güncel şampiyonluk oranları...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan mücadelelerin ardından ligde 7 hafta geride kalmış oldu. 7 haftanın ardından puan durumu ve ligin alt ve üst sıralarında mücadele eden takımlar da şekillenmeye başladı.
Ligde ilk 7 hafta sonucunda oluşan puan durumunda zirvede Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-laciverlileri son şampiyon Galatasaray, Adana Demirspor ve Beşiktaş takip ediyor.
Ligin son sırasında yer alan takım ise Samsunspor oldu. Samsunspor'un üst sıralarında yer alan takımlar ise sırasıyla İstanbulspor, Başakşehir ve Pendikspor.
Trendyol Süper Lig'de 7 haftanın geride kalmasının ardından bahis sitesi İddaa'da da şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın büyük çekişmeyle sürdürdüğü zirve mücadelesinde Adana Demirspor, Beşiktaş ve Trabzonspor da iddialı hale gelmeye çalışıyor.
İddaa'nın belirlediği şampiyonluk oranlarında 5. sırada Trabzonspor yer alıyor. 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon oynadıkları 7 mücadele 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Trabzonspor'un güncel şampiyonluk oranı 25.00 olarak belirlendi.
Şampiyonluk oranlarında 4. sırada yer alan takım ise Adana Demirspor oldu. Sezona etkili bir başlangıç yapan Patrick Kluivert'ın ekibi oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda kalesinde 9 gol gören Adana ekibi, rakip filelere ise 18 gol göndererek ligin en golcü iki takımından biri oldu. Adana Demirspor'un güncel şampiyonluk oranı 20.00 olarak belirlendi.