Trendyol Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte İddaa'nın Paylaştığı Yeni Oranlar

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun 7. haftası geride kalırken İddaa, şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti. İşte son puan durumuna göre takımların güncel şampiyonluk oranları...

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Editör: Yasin Kerim Aşan
Trendyol Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte İddaa'nın Paylaştığı Yeni Oranlar - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan mücadelelerin ardından ligde 7 hafta geride kalmış oldu. 7 haftanın ardından puan durumu ve ligin alt ve üst sıralarında mücadele eden takımlar da şekillenmeye başladı.

Ligde ilk 7 hafta sonucunda oluşan puan durumunda zirvede Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-laciverlileri son şampiyon Galatasaray, Adana Demirspor ve Beşiktaş takip ediyor.

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Trendyol Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte İddaa'nın Paylaştığı Yeni Oranlar - Resim: 2

Ligin son sırasında yer alan takım ise Samsunspor oldu. Samsunspor'un üst sıralarında yer alan takımlar ise sırasıyla İstanbulspor, Başakşehir ve Pendikspor.

Trendyol Süper Lig'de 7 haftanın geride kalmasının ardından bahis sitesi İddaa'da da şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın büyük çekişmeyle sürdürdüğü zirve mücadelesinde Adana Demirspor, Beşiktaş ve Trabzonspor da iddialı hale gelmeye çalışıyor.

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Trendyol Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte İddaa'nın Paylaştığı Yeni Oranlar - Resim: 3

İddaa'nın belirlediği şampiyonluk oranlarında 5. sırada Trabzonspor yer alıyor. 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon oynadıkları 7 mücadele 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Trabzonspor'un güncel şampiyonluk oranı 25.00 olarak belirlendi.

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Trendyol Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte İddaa'nın Paylaştığı Yeni Oranlar - Resim: 4

Şampiyonluk oranlarında 4. sırada yer alan takım ise Adana Demirspor oldu. Sezona etkili bir başlangıç yapan Patrick Kluivert'ın ekibi oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda kalesinde 9 gol gören Adana ekibi, rakip filelere ise 18 gol göndererek ligin en golcü iki takımından biri oldu. Adana Demirspor'un güncel şampiyonluk oranı 20.00 olarak belirlendi.

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