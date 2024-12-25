Trendyol Süper Lig’in 2025 ilk 5 haftası belli oldu! İşte maç programı
Trendyol Süper Lig’de 2025 yılının ilk 5 haftalık maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan programda, 18 ile 22. haftalar arasındaki karşılaşmaların tarihleri ve saatleri belirlendi.
İlk 5 haftada nefes kesen mücadeleler futbolseverleri bekliyor. 3 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak olan 18. hafta, ligin zirveye oynayan ekipleri için heyecanlı anlar yaşatacak.
GALATASARAY, GÖZTEPE’Yİ KONUK EDECEK
4 Ocak Cumartesi günü RAMS Park’ta lider Galatasaray, 28 puanla 4. sırada bulunan Göztepe’yi konuk edecek.
Karşılaşma 19.00’da başlayacak.
5 Ocak Pazar günü ise Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada, Fenerbahçe, 9 puanla listenin sonlarında bulunan Hatayspor’u ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig’in yeni yılı, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacağa benziyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2025 yılından itibaren oynanacak 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı şöyle:
18 HAFTA
3 Ocak Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
4 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)
16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
19.HAFTA
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)
19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)
12 Ocak Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)
19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)
19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
13 Ocak Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
20. HAFTA
17 Ocak Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)
18 Ocak Cumartesi:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)
19 Ocak Pazar:
13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)
21. HAFTA
24 Ocak Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Gain Park)
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
26 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)
16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
22. HAFTA
31 Ocak Cuma:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)
16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
2 Şubat Pazar:
13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)