Trendyol Süper Lig’in 2025 ilk 5 haftası belli oldu! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig’in yeni yılı, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacağa benziyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2025 yılından itibaren oynanacak 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı şöyle: