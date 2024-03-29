Trendyol Süper Lig'in 33. hafta programı açıklandı! İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihler

Trendyol Süper Lig'de 19-20-21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak 33. hafta programı açıklandı. İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların oynanacağı tarihler...

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta programı açıklandı! İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihler
Editör: Yasin Kerim Aşan

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla ligin 33. haftasının programını kamuoyuna duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, 19-20-21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların günleri ve saatleri duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:

19 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor
19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor
19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor
16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe

Kaynak: Anadolu Ajansı

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