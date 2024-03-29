Trendyol Süper Lig'in 33. hafta programı açıklandı! İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihler

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla ligin 33. haftasının programını kamuoyuna duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, 19-20-21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların günleri ve saatleri duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:

19 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor

16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe