Türkiye Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
EURO 2024'te mücadele eden Türkiye, F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya gelece. Peki Türkiye Çekya maçı ne zaman? Türkiye Çekya maçı saat kaçta? Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? İşte kritik mücadele öncesi son gelişmeler...
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Grup aşamasında 3. ve son hafta maçları oynanırken gözler F Grubu'nda mücadele eden Türkiye'ye çevrilmiş durumda.
Türkiye, şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Ay-yıldızlılar, bu kapsamda organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek.
A Mili Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenmişti. Organizasyona 3 puanla başlayan Türkiye, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu.
Çekya ise EURO 2024'e 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlamıştı. Çekya, gruptaki ikinci maçında ise Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.