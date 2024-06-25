Türkiye Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Grup aşamasında 3. ve son hafta maçları oynanırken gözler F Grubu'nda mücadele eden Türkiye'ye çevrilmiş durumda.