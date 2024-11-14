Türkiye - Galler Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile Galler arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Futbolseverler karşılaşmanın hangi gün saat kaçta oynanacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.