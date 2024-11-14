Türkiye - Galler Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Organizasyonda B Ligi 4. Grup'ta yer alan Türkiye, gruptaki beşinci maçında Galler ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta? Türkiye Galler maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi macerası sürüyor. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan Türkiye, grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele ediyor.
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Türkiye, ikinci maçında ise İzmir'de İzlanda'yı 3-1, üçüncü maçında ise Samsun'da Karadağ'ı 1-0 mağlup etmişti. Türkiye, gruptaki dördüncü maçında ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yenmeyi başardı. Türkiye, topladığı 10 puanla grupta liderlik koltuğunda oturuyor.
Galler ise UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı ilk mücadelede Galler ile 0-0 berabere kalmıştı. Gruptaki ikinci maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 yenen Galler, üçüncü maçında ise deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler, gruptaki dördüncü maçınad ise Karadağ'ı sahasında 1-0 yenmeyi başardı. Oynadığı maçlarda 8 puan toplayan Galler, grupta 2. sırada bulunuyor.
Liglere verilen milli arada Türkiye, gruptaki beşinci maçında Galler ile karşı Kayseri'de karşıya gelecek. Türkiye, gruptaki altıncı ve son maçında ise deplasmanda Karadağ'a konuk olacak.
ADAY KADRODA HANGİ FUTBOLCULAR YER ALIYOR?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli olmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, maçların 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.
Kariyerini Portekiz'in Porto kulübünde sürdüren ve daha önce genç milli düzeyde İsveç'i temsil eden Deniz Gül ile Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi.
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü ve Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı, Eren Dinkci ve Yasin Özcan kadroya dahil edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkçi (Freiburg), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
TÜRKİYE-GALLER MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabakada Juan Martinez Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alejandro Muniz Ruiz yapacak.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile Galler arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.
Futbolseverler karşılaşmanın hangi gün saat kaçta oynanacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçı, 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye-Galler maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maçlarının yayın haklarını satın almıştı. Türkiye'nin maçları TV 8, TV8,5 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.