Türkiye Gürcistan EURO 2024 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EURO 2024'te dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele ediyor. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.