Türkiye Gürcistan EURO 2024 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan başladı. EURO 2024'te boy gösterecek Türkiye'nin Gürcistan ile oynayacağı maçın ne zaman ve saat kaçta olacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Türkiye-Gürcistan maçı öncesi son detaylar...
Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran Cuma günü oynanan açılış maçıyla başladı. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapıyor.
Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.
EURO 2024'te dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele ediyor. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
EURO 2024'te gruplar şu şekilde:
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya