Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde D Grubu'nda Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı ilk maçta Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. 3 puana sahip A Milli Futbol Takımımız, grupta liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Hırvatistan ise 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı ilk maçta kendi sahasında Galler ile 1-1 berabere kaldı. Grupta 1 puanı bulunan Hırvatistan, 2. sırada yer alıyor.
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 2. haftasındaki Türkiye - Hırvatistan maçı 28 Mart Salı günü oynanacak.