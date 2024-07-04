Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele etti. Gruptaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.