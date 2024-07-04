Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
EURO 2024'te çeyrek final heyecanı yaşanacak. Son 16 turunda Avusturya'yı eleyen Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Peki Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta? Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda? İşte tarihi mücadele öncesi son gelişmeler...
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte gözler çeyrek final maçlarına çevrildi.
Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, İngiltere, İsviçre ve Türkiye çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.
EURO 2024'te çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:
• İspanya-Almanya
• Portekiz-Fransa
• İngiltere-İsviçre
• Hollanda-Türkiye
TÜRKİYE ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?
Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele etti. Gruptaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.