Türkiye Kupası 2. tur hakemleri açıklandı: İşte 17-18 Eylül maç programı

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası 2. tur maçları yarın saat 14.00’te başlayacak. Gün boyunca farklı şehirlerde birçok kritik karşılaşma oynanacak.

İşte program:

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor – Bursaspor: Doğu Yılmaz
14.30 Muşspor – Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Onur Bingöl
14.30 Dersimspor – Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Kemal Dizdar
14.30 Malatya Yeşilyurtspor – Adana 01 FK: Berkay Ağış

14.30 Kahramanmaraşspor – Karaman FK: Levent Balcı
15.00 Silivrispor – Beyoğlu Yeni Çarşıspor: Mehmet Terece
15.00 Çorluspor 1947 – Ayvalıkgücü Belediyespor: Burak Doğru
15.00 Galata SK – Beykoz Anadoluspor: Ramazan Haymana

15.00 Karabük İdmanyurdu – Güzide Gebze SK: Turhan Beyke
15.00 Küçükçekmece Sinopspor – Sultan Su İnegölspor: Mikail Cihangir
15.00 GMG Kastamonuspor – Fatsa Belediyespor: Erdem Temel
15.00 Amasyaspor FK – KCT 1461 Trabzon FK: Aykut Sergin

15.00 Merkür Jet Erbaaspor – Pazarspor: Berat Can Taşkesen
15.00 Silifke Belediyespor – AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: Gürkan Özbalkanlı
15.00 Kütahyaspor – Altınordu: Hasan Kaçar
15.00 Somaspor – Astor Enerji Çankayaspor: Şahin Berker

15.00 Kepezspor – Denizli İdmanyurdu Güreller SK: Semih Kurt
16.00 Özbelsan Sivasspor – Şiran Yıldız SK: Oğuzhan Gökçen
18.00 Seza Çimento Elazığspor – 12 Bingölspor: Melih Kurt
19.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor – Yalova FK 77: Berat Osmancıklı

19.00 Menemen FK – Eskişehir Anadoluspor: Burak Kamalak
19.00 Anagold 24 Erzincanspor – 1926 Bulancakspor: Yunus Emre Çiftçi
19.00 Orduspor 1967 – Sebat Gençlikspor: Mustafa Hakan Belder
19.00 Karşıyaka – Bursa Yıldırım SK: Murat Kasap

19.00 Bornova 1877 – Aliağa Futbol: Muhammed Seyda Demirel
19.00 Niğde Belediyespor – Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: Talha Öztürk

18 EYLÜL’DE OYNANACAK MAÇLAR

Kupada ikinci gün ise üç karşılaşma oynanacak. İşte 18 Eylül programı:

14.30 Düzce Cam Düzcespor – Atko Grup Pendikspor: Ayberk Demirbaş
17.00 Giresunspor – 52 Orduspor: Tolga Akbaba
20.00 Eskişehirspor – Muğlaspor: Yusuf Ziya Gündüz

Türkiye Kupası’nın 2. turunda mücadele edecek takımlar, üst tura yükselmek için sahaya çıkacak. Bu turda kazanan ekipler, 3. turda daha üst liglerden takımlarla eşleşme şansı elde edecek.

