Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.