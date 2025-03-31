Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe maçını kim yönetecek?
Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için düdük çalacak isim belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak dev karşılaşmada hakem Cihan Aydın’ın görev yapacağını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.
2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak mücadele, Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye Kupası’nda yoluna devam etmek isteyen iki ezeli rakip, tur için kritik bir mücadeleye çıkacak.
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final maçlarını yönetecek hakemleri de açıkladı. İşte program ve maçları yönetecek hakemler:
1 Nisan Salı
Konyaspor - İskenderunspor: Hakem Ozan Ergün
2 Nisan Çarşamba
17.45 | Trabzonspor - Bodrum FK: Hakem Zorbay Küçük
2 Nisan Çarşamba
20.45 | Fenerbahçe - Galatasaray: Hakem Cihan Aydın
3 Nisan Perşembe
20.30 | Beşiktaş - Göztepe: Hakem Atilla Karaoğlan