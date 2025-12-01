Türkiye nefesini tutup bu maçı bekliyor! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 14. haftası, dünya derbisine sahne oluyor. Şampiyonluk yarışında nefes nefese bir mücadele veren iki ezeli rakip, Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy’de kozlarını paylaşıyor. Liderlik koltuğunun sahibini belirleyecek bu dev randevu öncesinde tüm Türkiye ekran başına kilitlendi.
Ligde geride kalan 13 haftada topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sadece 1 puan gerisindeki (31 puan) takipçisi Fenerbahçe'ye konuk oluyor.
Sarı-Lacivertliler, taraftarının müthiş desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu devralmak istiyor.
Okan Buruk'un öğrencileri ise zorlu Kadıköy deplasmanında kazanarak puan farkını 4'e çıkarmak ve psikolojik üstünlüğü ele geçirmek niyetinde. Kazananın lider olacağı bu maç, sezonun kırılma anlarından biri olmaya aday.
Saat 20:00’de başlayacak olan futbol şöleni, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu kritik mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, N. Semedo, M. Skriniar, J. Oosterwolde, A. Brown, E. Alvarez, D. Nene, M. Asensio, İsmail, Kerem, Y. En-Nesyri.
Galatasaray: Uğurcan, D. Sanchez, M. Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, L. Torreira, G. Sara, L. Sane, İlkay, Barış Alper, V. Osimhen.