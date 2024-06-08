Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu açıklandı! İşte A Milli Takım'ın 26 kişilik oyuncu listesi
14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e doğru geri sayım sürüyor. Turnuvada boy gösterecek A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik aday kadrosu da belli oldu. İşte F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek Türkiye'de forma giyecek futbolcular...
Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına çok kısa bir süre kaldı. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyon, Almanya'daki 10 şehirde düzenlenecek.
EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.