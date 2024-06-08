Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu açıklandı! İşte A Milli Takım'ın 26 kişilik oyuncu listesi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.