Tuzlaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Peki Tuzlaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Tuzlaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?

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Tuzlaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Tuzlaspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.

Tuzlaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 1-0 kaybeden Tuzlaspor, topladığı 34 puanla 12. sırada bulunuyor.

Tuzlaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Bodrumspor, topladığı 49 puanla 7. sırada yer alıyor.

Tuzlaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

TUZLASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 32. haftasındaki Tuzlaspor - Bodrumspor maçı 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak.