Tuzlaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Bodrumspor, topladığı 49 puanla 7. sırada yer alıyor.