Tuzlaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Peki Tuzlaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Tuzlaspor - Denizlispor maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Tuzlaspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 28 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etmeyi başaran Tuzlaspor, topladığı 31 puanla 13. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Denizlispor ise ligde oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Göztepe'ye 2-0 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada yer alıyor.
TUZLASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 31. haftasındaki Tuzlaspor - Denizlispor maçı 7 Nisan Cuma günü oynanacak.