Tuzlaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 33 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, topladığı 68 puanla 4. sırada yer alıyor.