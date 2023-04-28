Tuzlaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Tuzlaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Tuzlaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Tuzlaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 32 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'a 1-0 kaybeden Tuzlaspor, topladığı 37 puanla 12. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 33 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, topladığı 68 puanla 4. sırada yer alıyor.
TUZLASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 35. haftasındaki Tuzlaspor - Eyüpspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.