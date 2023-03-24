Tuzlaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, topladığı 35 puanla 11. sırada yer alıyor.