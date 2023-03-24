Tuzlaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Tuzlaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Peki Tuzlaspor - Göztepe maçı ne zaman? Tuzlaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Göztepe maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Tuzlaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'ya 2-1 kaybeden Tuzlaspor, topladığı 28 puanla 12. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, topladığı 35 puanla 11. sırada yer alıyor.
TUZLASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 28. haftasındaki Tuzlaspor - Göztepe maçı 25 Mart Cumartesi günü oynanacak.