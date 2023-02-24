UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu öncesi oynanan play-off maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Fenerbahçe'nin de rakibi bu kura çekiminde belli olacak. Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Son 16 turu öncesinde oynanan play-off müsabakaları dün akşam tamamlandı. Maçların ardından son 16 turuna yükselen son 8 takım da netleşmiş oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus, Sevilla, Manchester United, Roma, Sporting Lizbon, Bayer Leverkusen, Union Berlin ve Shakhtar Donetsk son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.
İşte gecenin sonuçları:
• Midtjylland 0-4 Sporting CP
• Monaco 2-3 Bayer Leverkusen
• Nantes 0-3 Juventus
• PSV Eindhoven 2-0 Sevilla
• Manchester United 2-1 Barcelona
• Rennes 2-1 Shakhtar Donetsk
• Roma 2-0 Salzburg
• Union Berlin 3-1 Ajax
Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. Kupada son 16 takım arasına kalmayı başaran ekipler yapılacak kura çekiminin ardından birbirleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider olarak çıkan ve adını direkt olarak son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi de kura çekiminin ardından belli olacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Kura çekimi öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Kura çekimine seri başı olarak katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:
• Juventus
• Sporting CP
• Bayer Leverkusen
• Sevilla
• Manchester United
• Union Berlin
• Roma
• Shakhtar Donetsk