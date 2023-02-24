UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. Kupada son 16 takım arasına kalmayı başaran ekipler yapılacak kura çekiminin ardından birbirleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider olarak çıkan ve adını direkt olarak son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi de kura çekiminin ardından belli olacak.