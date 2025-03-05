UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne?
Yapay zeka destekli Euro Club Index, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna geçildiği bu günlerde favori takımları sıraladı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki şansı ise büyük merak konusu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansı Avrupa'da da sürdürme kararlılığında. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek Türk kulübü olan Fenerbahçe, yarın akşam Rangers’ı konuk edecek.
Şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için sahasında alacağı galibiyet oldukça kritik. Ancak iş burada bitmiyor; başarılı bir çeyrek final yolculuğu için Roma ve Athletic Bilbao arasında yapılacak maçın galibiyle karşılaşacaklar. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki şansı, bu önemli eşleşmenin ardından daha net bir şekilde şekillenecek.
Gazete Duvar'a göre, yapay zeka destekli futbol veri sitesi Euro Club Index, UEFA Avrupa Ligi’ndeki favori takımları sıralarken oldukça kapsamlı istatistikler kullandı.
Bu analizde, takımların geçmişteki performansları, oyuncu istatistikleri, sakatlık durumları ve mevcut oyun stilleri gibi faktörler göz önünde bulunduruldu. Sıralama, sadece takım gücünü değil, aynı zamanda şampiyonluk yolunda ne kadar etkili olduklarını da gözler önüne seriyor.
Sarı-Lacivertliler, Rangers’ı eleyerek çeyrek finale kalmayı hedefliyor.
Eğer Fenerbahçe bu zorlu mücadeleyi geçerse, Roma veya Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
Favoriler şöyle sıralandı:
16- FSBS - Romanya
Kazanma oranı: Yüzde 0.4
15- Rangers - İskoçya
Kazanma oranı: Yüzde 0.5
14- Bodo Glimt
Kazanma oranı: Yüzde 0.7
13- AZ Alkmaar - Hollanda
Kazanma oranı: Yüzde 1.3
12- Victoria Plzen - Çekya
Kazanma oranı: Yüzde 1.7
11- Ajax - Hollanda
Kazanma oranı: Yüzde 4.1
10- Olympiacos - Yunanistan
Kazanma oranı: Yüzde 4.5
9- Fenerbahçe - Türkiye
Kazanma oranı: Yüzde 5.5
8- Real Sociedad - İspanya
Kazanma oranı: Yüzde 5.9
7- Frankfurt - Almanya
Kazanma oranı: Yüzde 6.3
6- Olympique Lyon - Fransa
Kazanma oranı: Yüzde 6.3
5- AS Roma - İtalya
Kazanma oranı: Yüzde 8.3
4- Tottenham - İngiltere
Kazanma oranı: Yüzde 11.9
3- Manchester United - İngiltere
Kazanma oranı: Yüzde 12.7
2- Athletic Bilbao - İspanya
Kazanma oranı: Yüzde 14
1- Lazio - İtalya
Kazanma oranı: Yüzde 15.9