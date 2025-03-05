UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne?

Şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için sahasında alacağı galibiyet oldukça kritik. Ancak iş burada bitmiyor; başarılı bir çeyrek final yolculuğu için Roma ve Athletic Bilbao arasında yapılacak maçın galibiyle karşılaşacaklar. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki şansı, bu önemli eşleşmenin ardından daha net bir şekilde şekillenecek.