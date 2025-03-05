UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne?

Yapay zeka destekli Euro Club Index, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna geçildiği bu günlerde favori takımları sıraladı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki şansı ise büyük merak konusu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 1

Fenerbahçe, Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansı Avrupa'da da sürdürme kararlılığında. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek Türk kulübü olan Fenerbahçe, yarın akşam Rangers’ı konuk edecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 2

Şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için sahasında alacağı galibiyet oldukça kritik. Ancak iş burada bitmiyor; başarılı bir çeyrek final yolculuğu için Roma ve Athletic Bilbao arasında yapılacak maçın galibiyle karşılaşacaklar. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki şansı, bu önemli eşleşmenin ardından daha net bir şekilde şekillenecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 3

Gazete Duvar'a göre, yapay zeka destekli futbol veri sitesi Euro Club Index, UEFA Avrupa Ligi’ndeki favori takımları sıralarken oldukça kapsamlı istatistikler kullandı. 

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 4

Bu analizde, takımların geçmişteki performansları, oyuncu istatistikleri, sakatlık durumları ve mevcut oyun stilleri gibi faktörler göz önünde bulunduruldu. Sıralama, sadece takım gücünü değil, aynı zamanda şampiyonluk yolunda ne kadar etkili olduklarını da gözler önüne seriyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 5

Sarı-Lacivertliler, Rangers’ı eleyerek çeyrek finale kalmayı hedefliyor. 

Eğer Fenerbahçe bu zorlu mücadeleyi geçerse, Roma veya Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 6

Favoriler şöyle sıralandı:

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 7

16- FSBS - Romanya

Kazanma oranı: Yüzde 0.4

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 8

15- Rangers - İskoçya

Kazanma oranı: Yüzde 0.5

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 9

14- Bodo Glimt

Kazanma oranı: Yüzde 0.7

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 10

13- AZ Alkmaar - Hollanda

Kazanma oranı: Yüzde 1.3

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 11

12- Victoria Plzen - Çekya

Kazanma oranı: Yüzde 1.7

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 12

11- Ajax - Hollanda

Kazanma oranı: Yüzde 4.1

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 13

10- Olympiacos - Yunanistan

Kazanma oranı: Yüzde 4.5

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 14

9- Fenerbahçe - Türkiye

Kazanma oranı: Yüzde 5.5

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 15

8- Real Sociedad - İspanya

Kazanma oranı: Yüzde 5.9

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 16

7- Frankfurt - Almanya

Kazanma oranı: Yüzde 6.3

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 17

6- Olympique Lyon - Fransa

Kazanma oranı: Yüzde 6.3

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 18

5- AS Roma - İtalya

Kazanma oranı: Yüzde 8.3

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 19

4- Tottenham - İngiltere

Kazanma oranı: Yüzde 11.9

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 20

3- Manchester United - İngiltere

Kazanma oranı: Yüzde 12.7

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 21

2- Athletic Bilbao - İspanya

Kazanma oranı: Yüzde 14

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UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe'nin kupadaki şansı ne? - Resim: 22

1- Lazio - İtalya

Kazanma oranı: Yüzde 15.9

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UEFA fenerbahçe